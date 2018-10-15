Щонайменше 13 людей загинули на півдні Франції в результаті потужної повені

Катастрофічна повінь сталася на півдні Франції, в департаменті Од. Увечері понеділка влада підтвердила загибель 13 осіб, ще одна людина зникла безвісти. Тисячі жителів евакуйовано. Причиною повені стали сильні зливи, які обрушилися на регіон вніч проти понеділка. Найгірше, кажуть місцеві жителі, що все відбулося практично непомітно. Через зливи річки вийшли з берегів, підмиваючи коріння дерев і навіть бетонні опори ліній електропередач, підхоплюючи автомобілі і змиваючи мости. У деяких населених пунктах в будинках затопило перші поверхи. Влада направила в зону лиха 350 рятувальників, і ще стільки ж готуються їм допомагати. За історичними даними, востаннє на такий рівень вода піднімалася в 1891 році. (Відео Reuters)