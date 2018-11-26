ВМС назвали десять різних класів російських кораблів, які атакували українські – відео

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін не виключає подальшої агресії Росії, як на морі, так і на суші. Також він зазначає про можливе блокування з боку Росії тих рішень, які прийматиме Рада безпеки ООН, яка збереться для обговорення агресії Росії проти українських моряків. Ігор Воронченко, головнокомандувач Військово-морських сил України, каже, що військові розглядали різні форми відповіді на дії російських кораблів, але найімовірніше, що українські моряки зброю не застосовували.