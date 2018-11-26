Доступність посилання

logo-print logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
Назад Вперед
ТОП новини
26 Листопад 2018, Київ 22:33
Відео

ВМС назвали десять різних класів російських кораблів, які атакували українські – відео

ВМС назвали десять різних класів російських кораблів, які атакували українські – відео
Embed

No media source currently available

0:00 0:02:14 0:00
ЗАВАНТАЖИТИ

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін не виключає подальшої агресії Росії, як на морі, так і на суші. Також він зазначає про можливе блокування з боку Росії тих рішень, які прийматиме Рада безпеки ООН, яка збереться для обговорення агресії Росії проти українських моряків. Ігор Воронченко, головнокомандувач Військово-морських сил України, каже, що військові розглядали різні форми відповіді на дії російських кораблів, але найімовірніше, що українські моряки зброю не застосовували.

Дивитись коментарі

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

Нагору
XS
SM
MD
LG