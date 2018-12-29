Я відіслав медаль із підписом Путіна до російського посольства – диригент Сіренко

Митець, зокрема, музикант не може залишатися осторонь подій у своїй країні. Особливо, коли вона є жертвою війни, розв’язаної сусідньою державою. Це зауважив головний диригент Національного симфонічного оркестру, народний артист України Володимир Сіренко. Серед численних звань у Сіренка було і таке: «заcлужений діяч мистецтв Російської Федерації». Його присудив на початку 2000-их президент Росії Володимир Путін. Але 2014 року, в день вироку російського суду Олегові Сенцову, диригент від такого звання відмовився. Як зазначив Володимир Сіренко, «замотав у бандерольку свою медалюшку разом із підписом Путіна» і відіслав поштою до російського посольства. В інтерв’ю Радіо Свобода маестро також розповів, як фінансується його оркестр, назвав свого улюбленого класичного композитора і висловив захоплення рок-виконавцями – Beatles, Deep Purple, Queen, Pink Floyd.