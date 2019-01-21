Голова правління НАК «Нафтогаз України» Андрій Коболєв після тристоронніх переговорів щодо майбутньої газотранспортної угоди між Україною і Росією у Брюсселі пояснив подальші кроки в цих переговорах із Росією. За його словами, в березні-квітні Україна і ЄС обговорять реакцію на російську газову пропозицію щодо можливих обсягів і термінів контракту. «Далі буде оцінка поданих пропозицій українською стороною. Ми зробимо свою «домашню роботу», і ми домовилися з Єврокомісією, що в березні-квітні буде наступна зустріч з європейцями, де ми обговоримо реакцію на їхню (російську – ред.) пропозицію», – заявив він, додаючи, що сподівається, що росіяни в цій зустрічі теж візьмуть участь.