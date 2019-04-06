Якби Порошенко виконав бодай третину обіцянок, його б канонізували – Юлія Савостіна

Хайп, динаміка, звернення до виборців у соцмережах – усе це яскрава ознака боротьби між Володимиром Зеленським і Петром Порошенком. Але перебіг нинішньої президентської кампанії лякає підприємців. Це зазначила Радіо Свобода журналіст, блогер, засновниця проекту «Made in Ukraine» Юлія Савостіна. Вона критикує Зеленського за відсутність «будь-якої конкретики з приводу зміни економічного курсу». Водночас Юлія Савостіна зазначила, що якби Порошенко виконав бодай третину своїх обіцянок, його б «канонізували». Але і зроблено ним багато, стверджує Савостіна. Також вона розповіла, як «Made in Ukraine» незалежно від політичних протистоянь в Україні вдається знайомити світ з українським – товарами, послугами, маршрутами туристичних подорожей.