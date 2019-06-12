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12 Червень 2019, Київ 16:42
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У Москві затримали близько 200 учасників маршу за Голунова, в тому числі журналістів на завданні – відео

У Москві затримали близько 200 учасників маршу за Голунова, в тому числі журналістів на завданні – відео
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У Москві під час акції протесту станом на 14:30 затримали понад 200 людей. Про це повідомляє «ОВД-Інфо». Зазначається, що поліція застосовує силу та поливні машини. За словами одного з затриманих, причина затримання – футболки «Я / Ми Голунов». Також до «автозаків» забирають людей, які прийшли з плакатами, чи тих, хто знімає подію, у тому числі журналістів з посвідченнями. Також затримані засновник Фонду боротьби з корупцією Олексій Навальний і менеджер проектів фонду Руслан Шаведдінов. (Відео проекту Радіо Свобода «Настоящее время», за участі «Голосу Америки»)

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