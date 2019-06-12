У Москві під час акції протесту станом на 14:30 затримали понад 200 людей. Про це повідомляє «ОВД-Інфо». Зазначається, що поліція застосовує силу та поливні машини. За словами одного з затриманих, причина затримання – футболки «Я / Ми Голунов». Також до «автозаків» забирають людей, які прийшли з плакатами, чи тих, хто знімає подію, у тому числі журналістів з посвідченнями. Також затримані засновник Фонду боротьби з корупцією Олексій Навальний і менеджер проектів фонду Руслан Шаведдінов. (Відео проекту Радіо Свобода «Настоящее время», за участі «Голосу Америки»)