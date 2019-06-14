«АРМАгеддон для Межигір’я». Кому може дістатись колишня резиденція Януковича? («СХЕМИ» №219)

Відколи екс-президент Віктор Янукович втік, його розкішна резиденція «Межигір’я» стала не просто музеєм корупції, а й національним парком, де відпочивають родинами та проводять дитячі табори для переселенців. Та держава досі так і не спромоглася повернути його у власність українців. На нього накладений арешт – тож ним опікується Агентство з розшуку та менеджменту активів або АРМА. Нещодавно державна машина таки запрацювала – і екс-резиденції Януковича обрали нового управителя. Та, як виявилося, фірма-переможець – ТОВ «Скомпані» – опосередкована пов’язана з оточенням самого президента-втікача. «Схеми» розбиралися, чи може «Межигір’я» шляхом низки операцій перейти під прямий чи опосередкований контроль Януковича та чи можна цьому запобігти. Матеріал Георгія Шабаєва. Програма «Схеми: корупція в деталях» – телевізійна програма журналістських розслідувань. Спільний проект Радіо Свобода і «UA:Перший».