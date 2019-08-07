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07 Серпень 2019, Київ 12:52
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Росіяни покидають Карлові Вари – відео

Росіяни покидають Карлові Вари – відео
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Після запровадження санкцій проти Росії один із найпопулярніших серед російськомовних туристів чеський курорт Карлові Вари опинився на межі економічної кризи. Ще з часів СРСР це місто було традиційним місцем для відпочинку партійної номенклатури країн так званої «соціалістичної співдружності». Після розпаду Радянського Союзу – туди їздили за звичкою нащадки високопоставлених комуністів. А потім російські бізнесмени почали масово скуповувати там нерухомість. Нині ж – все навпаки – туристів з Росії меншає, а на вулицях все частіше можна зустріти написи «продається».

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