Після запровадження санкцій проти Росії один із найпопулярніших серед російськомовних туристів чеський курорт Карлові Вари опинився на межі економічної кризи. Ще з часів СРСР це місто було традиційним місцем для відпочинку партійної номенклатури країн так званої «соціалістичної співдружності». Після розпаду Радянського Союзу – туди їздили за звичкою нащадки високопоставлених комуністів. А потім російські бізнесмени почали масово скуповувати там нерухомість. Нині ж – все навпаки – туристів з Росії меншає, а на вулицях все частіше можна зустріти написи «продається».