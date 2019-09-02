Минуло 15 років відтоді, як у Росії 1 вересня група бойовиків взяла у заручники тих, хто прийшов на урочисту лінійку до школи №1 міста Беслан, що у Північній Осетії. Понад дві доби дітей, їхніх рідних та учителів тримали у замінованому спортивному залі школи. За одними даними – в заручниках опинилося 1128 людей, за іншими – 1180. А 3 вересня спортзал був обстріляний двома снайперськими групами ФСБ Росії і розпочалася силова операція. В результаті обвалу даху спортзалу, пожежі та перестрілки між бойовиками і російським спецназом у приміщенні школи загинули 334 заручники. (Відео Reuters)