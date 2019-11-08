Державний секретар США Майк Помпео, перебуваючи у Німеччині з візитом із нагоди 30-річчя падіння Берлінського муру, був вимушений захищати союз НАТО і наголошувати на потребі для західних країн спільно захищати свої цінності. У відповідь на похмурі оцінки президента Франції Емманюеля Макрона, який в інтерв’ю британському часописові заявляв про «смерть мозку НАТО», Помпео наголосив, що Північноатлантичний альянс став «одним із найважливіших стратегічних партнерств в історії». (Відео VOA, Reuters, AP, AFP, The Economist).