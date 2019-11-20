Доступність посилання

logo-print logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
Назад Вперед
ТОП новини
20 листопада 2019, Київ 19:29
Відео

Чому уряд Словенії заборонив відстріл диких звірів? | #ВЄВРОПІ

Чому уряд Словенії заборонив відстріл диких звірів? | #ВЄВРОПІ
Embed

No media source currently available

0:00 0:03:31 0:00
ЗАВАНТАЖИТИ

Стріляти не можна пробачати. Де поставити кому? У Словенії заборонили відстріл диких звірів — вовків та ведмедів. На такому рішенні наполягли екологи. Посилаючись на конституцію країни, яка вимагає збереження природних ресурсів, громадські екологічні організації пішли до суду з вимогою заборонити відстріл. Суд задовольнив позов! Тепер, до прикладу, хижак може прийти на приватне фермерське господарство та вільно поласувати вівцею чи навіть коровою. Фермери, хоч вони й мають зброю, стріляти не ризикують, бояться тюрми. Натомість, асоціації фермерів регулярно влаштовують мітинги та демонстрації і вимагають відновити відстріл хижаків. Екологи, у відповідь, радять винаймати пастухів. У Словенії, розміром з Львівську область, живе близько однієї тисячі ведмедів. Для порівняння, в Україні мешкає приблизно двісті клишоногих. Популяцію хижаків у Словенії контролює міністерство навколишнього середовища.

Дивитись коментарі

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

Нагору
XS
SM
MD
LG