Чому уряд Словенії заборонив відстріл диких звірів? | #ВЄВРОПІ

Стріляти не можна пробачати. Де поставити кому? У Словенії заборонили відстріл диких звірів — вовків та ведмедів. На такому рішенні наполягли екологи. Посилаючись на конституцію країни, яка вимагає збереження природних ресурсів, громадські екологічні організації пішли до суду з вимогою заборонити відстріл. Суд задовольнив позов! Тепер, до прикладу, хижак може прийти на приватне фермерське господарство та вільно поласувати вівцею чи навіть коровою. Фермери, хоч вони й мають зброю, стріляти не ризикують, бояться тюрми. Натомість, асоціації фермерів регулярно влаштовують мітинги та демонстрації і вимагають відновити відстріл хижаків. Екологи, у відповідь, радять винаймати пастухів. У Словенії, розміром з Львівську область, живе близько однієї тисячі ведмедів. Для порівняння, в Україні мешкає приблизно двісті клишоногих. Популяцію хижаків у Словенії контролює міністерство навколишнього середовища.