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13 січня 2020, Київ 17:11
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Нацполіція затримала підозрюваного у вбивстві Аміни Окуєвої: ДНК збігається – відео

Нацполіція затримала підозрюваного у вбивстві Аміни Окуєвої: ДНК збігається – відео
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Нацполіція затримала першого підозрюваного у вбивстві волонтерки та добровольця Аміни Окуєвої, заявили на брифінгу керівники Національної поліції та поліції Київської області. Сліди ДНК на зброї, кинутій на місці злочину, повністю збіглися з ДНК члена злочинного угруповання, яке займається замовними убивствами. Представники Нацполіції уточнили, що ДНК на автоматі може означати не лише те, що її носій безпосередньо виконував убивство, а й те, що він міг бути одним із організаторів або постачальником зброї.

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