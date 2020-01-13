Нацполіція затримала підозрюваного у вбивстві Аміни Окуєвої: ДНК збігається – відео

Нацполіція затримала першого підозрюваного у вбивстві волонтерки та добровольця Аміни Окуєвої, заявили на брифінгу керівники Національної поліції та поліції Київської області. Сліди ДНК на зброї, кинутій на місці злочину, повністю збіглися з ДНК члена злочинного угруповання, яке займається замовними убивствами. Представники Нацполіції уточнили, що ДНК на автоматі може означати не лише те, що її носій безпосередньо виконував убивство, а й те, що він міг бути одним із організаторів або постачальником зброї.