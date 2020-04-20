Православний священник використовував мікрофон, щоб залучити сусідів до Великодньої всеношної. Люди стояли у вікнах із запаленими свічками під звук літаній і церковних дзвонів у місті Клуж-Напока в ніч із 18 проти 19 квітня. Румунія не є винятком із правил дотримання фізичної дистанції, яку ухвалили у всьому світі у зв’язку з коронавірусною пандемією.