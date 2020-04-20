Румуни зі своїх вікон святкували православну пасхальну всеношну – відео
Православний священник використовував мікрофон, щоб залучити сусідів до Великодньої всеношної. Люди стояли у вікнах із запаленими свічками під звук літаній і церковних дзвонів у місті Клуж-Напока в ніч із 18 проти 19 квітня. Румунія не є винятком із правил дотримання фізичної дистанції, яку ухвалили у всьому світі у зв’язку з коронавірусною пандемією.
ВАС МОЖЕ ЗАЦІКАВИТИ
-
-
-
-
-
-
-
Ірина Костенко, Марина Остапенко, Лариса Мудрак
Період княжої України-Русі. Чию історію популяризує заповідник «Софія Київська»?
-
-
FACEBOOK КОМЕНТАРІ