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25 квітня 2020, Київ 07:51
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Освіта і карантин: що чекає школи і ВНЗ – інтерв’ю з в.о. міністра освіти

Освіта і карантин: що чекає школи і ВНЗ – інтерв’ю з в.о. міністра освіти
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Освіта і карантин: що чекає школи і ВНЗ – інтерв’ю з в.о. міністра освіти

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Терміни вступної кампанії будуть залежати від термінів здачі ЗНО, а ті в свою чергу – від епідеміологічної ситуації. Між тим всі заклади освіти мають бути готові до дистанційного завершення навчального року. Це тези з великого інтерв’ю Радіо Свобода т.в.о. міністра освіти і науки України Любомири Мандзій. Що думає очільниця МОН про телеуроки? Якщо вчитель має право на помилку, то як оцінювати учня? Як набиратимуть до школи першокласників і якими будуть карантинні останні дзвоники? На ці та багато інших запитань відповідає Любомира Мандзій.

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