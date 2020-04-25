Освіта і карантин: що чекає школи і ВНЗ – інтерв’ю з в.о. міністра освіти

Терміни вступної кампанії будуть залежати від термінів здачі ЗНО, а ті в свою чергу – від епідеміологічної ситуації. Між тим всі заклади освіти мають бути готові до дистанційного завершення навчального року. Це тези з великого інтерв’ю Радіо Свобода т.в.о. міністра освіти і науки України Любомири Мандзій. Що думає очільниця МОН про телеуроки? Якщо вчитель має право на помилку, то як оцінювати учня? Як набиратимуть до школи першокласників і якими будуть карантинні останні дзвоники? На ці та багато інших запитань відповідає Любомира Мандзій.