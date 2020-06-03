Народний депутат «Опозиційної платформи – «За життя» Віктор Медведчук відмовився розповісти про деталі покупки, задекларованого ним фрагменту рідкісної Біблії Гутенберга 1455 року, а саме: назвати конкретну дату придбання, ціну та ім'я людини, яка продала йому цю реліквію. «А такі речі взагалі не говоряться», – відповів він у коментарі журналістці Радіо Свобода Софії Середі. При цьому політик все ж таки розповів, де саме ним був придбаний фрагмент цієї рідкісної Біблії і пояснив, чи готовий надати його для вивчення німецьким науковцям, які дещо раніше заявили про бажання ознайомитися з історичним документом.