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03 червня 2020, Київ 10:43
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Медведчук відмовився пояснити, за скільки, коли і в кого саме купив фрагмент Біблії Гутенберга – відео

Медведчук відмовився пояснити, за скільки, коли і в кого саме купив фрагмент Біблії Гутенберга – відео
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Медведчук відмовився пояснити, за скільки, коли і в кого саме купив фрагмент Біблії Гутенберга – відео

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Народний депутат «Опозиційної платформи – «За життя» Віктор Медведчук відмовився розповісти про деталі покупки, задекларованого ним фрагменту рідкісної Біблії Гутенберга 1455 року, а саме: назвати конкретну дату придбання, ціну та ім'я людини, яка продала йому цю реліквію. «А такі речі взагалі не говоряться», – відповів він у коментарі журналістці Радіо Свобода Софії Середі. При цьому політик все ж таки розповів, де саме ним був придбаний фрагмент цієї рідкісної Біблії і пояснив, чи готовий надати його для вивчення німецьким науковцям, які дещо раніше заявили про бажання ознайомитися з історичним документом.

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