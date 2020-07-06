«Найбільший успіх у тому, що мені не заборонили займатися професією» – російська журналістка

Російська журналістка Світлана Прокоп’єва, яку 6 липня суд у Пскові визнав винною у «виправданні тероризму» й оштрафував її на 500 тисяч рублів (6950 доларів), заявила, що оскаржить це рішення. Світлану Прокоп’єву звинувачували в публічному виправданні і пропаганді тероризму через її авторську колонку на «Ехо Москви в Пскові». В ефірі журналістка висловила свою позицію про причини теракту в Архангельському управлінні ФСБ. Вона заявила, що написала авторську колонку про вибух, щоб «такі теракти не повторювалися у майбутньому». Світлана Прокоп’єва – позаштатно співпрацює з декількома засобами масової інформації, в тому числі і з Радіо Свобода. Керівництво корпорації Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода назвало звинувачення на адресу журналістки необґрунтованими, а також спробою змусити «заглушити критичний голос. «Це нагадує найгірші приклади показових процесів, які проходили в одну з найпохмуріших епох в історії Росії», – йдеться у заяві виконуючої обов’язки президента корпорації Радіо Вільна Європа / Радіо Свобода Дейзі Сінделар. Кореспонденти телеканалу «Настоящее время», створеного Радіо Свобода з участю «Голосу Америки», записали інтерв'ю зі Світланою Прокоп’євою напередодні вироку.