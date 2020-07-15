«Свободу Карабаху», «Шахіди безсмертні», «Припиніть карантин, почніть війну» – це лише частина гасел, які лунали в ніч із 14 на 15 липня в центрі Баку. Більше ніж тисяча людей зібралися біля будівлі парламенту Азербайджану на несанкціоновану акцію на підтримку армії країни. Причина – загострення конфлікту з Вірменією. Демонстранти вимагали від влади почати мобілізацію і видати їм зброю. На площі ж поліції довелося використовувати водомети для того, щоб змусити натовп розійтися. Не обійшлося без затримань. Протистояння на кордоні загострилося 12 липня. З чого все почалося достеменно не відомо. Обидві країни – Вірменія та Азербайджан – звинувачують одна одну. Баку заявив про загибель 11 своїх військових. Єреван, за офіційними даними, втратив чотирьох солдатів і офіцерів. (Відео Reuters)