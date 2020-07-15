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15 липня 2020, Київ 20:06
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Демонстранти в Азербайджані вимагають від влади почати мобілізацію і видати їм зброю – відео

Демонстранти в Азербайджані вимагають від влади почати мобілізацію і видати їм зброю – відео
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Демонстранти в Азербайджані вимагають від влади почати мобілізацію і видати їм зброю – відео

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«Свободу Карабаху», «Шахіди безсмертні», «Припиніть карантин, почніть війну» – це лише частина гасел, які лунали в ніч із 14 на 15 липня в центрі Баку. Більше ніж тисяча людей зібралися біля будівлі парламенту Азербайджану на несанкціоновану акцію на підтримку армії країни. Причина – загострення конфлікту з Вірменією. Демонстранти вимагали від влади почати мобілізацію і видати їм зброю. На площі ж поліції довелося використовувати водомети для того, щоб змусити натовп розійтися. Не обійшлося без затримань. Протистояння на кордоні загострилося 12 липня. З чого все почалося достеменно не відомо. Обидві країни – Вірменія та Азербайджан – звинувачують одна одну. Баку заявив про загибель 11 своїх військових. Єреван, за офіційними даними, втратив чотирьох солдатів і офіцерів. (Відео Reuters)

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