Медична система не витримає, якщо кількість хворих не зменшиться – лікар-пульмонолог Світлана Гук

З кожним днем в Україні зростає кількість хворих на COVID. Деякі лікарні вже переповнені, і може так статися, що медична система не витримає навантаження, вважає лікар-пульмонолог Світлана Гук. Світлана Гук очолює інфекційне відділення, тож безпосередньо опікується хворими на COVID, і навіть вже двічі перехворіла сама. Що робити, коли заразився на коронавірус, як лікуватися вдома? Чому не потрібно приймати антибіотики? Наскільки необхідна комп’ютерна томографія? Кому і коли слід здавати тест на COVID? Про все це , а також про повторні зараження, способи профілактики коронавірусу, та психотичні розлади при коронавірусній інфекціі в інтерв’ю завідувача першого інфекційного відділення столичної лікарні номер 17, лікаря пульмонолога Світлани Гук.