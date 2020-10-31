Помер актор, лицар, сер Шон Коннері – перший виконавець ролі Джеймса Бонда

Шотландський актор, перший виконавець ролі агента 007 Джеймса Бонда, сер Шон Коннері помер у віці 90 років. Про це повідомило ВВС з посиланням на членів сім’ї актора. Причина смерті не називається. Роль агента британської розвідки Джеймса Бонда – одна з найвідоміших у кар’єрі Коннері. Він зіграв у семи фільмах про пригоди шпигуна, зняті за романами Яна Флемінга. Серед його інших відомих картин – «Ім’я троянди», «Полювання на Червоний жовтень», Індіана Джонс та Останній хрестовий похід», «Перший лицар» та інші. Коннері отримав «Оскара» за роботу у фільмі «Недоторкані», дві премії BAFTA та три «Золотих глобуси». У 2000 році королева Великої Британії Єлизавета ІІ посвятила Шона Коннері в лицарі. (Відео Reuters)