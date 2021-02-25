Спецпроєкт Радіо Свобода. Відомі українці читають вірш Лесі Українки

Із нагоди 150-річчя від дня народження видатної поетеси Лесі Українки Радіо Свобода запросило відомих українців прочитати її вірш «Contra Spem Spero!». З латини назва твору перекладається як «Без надії сподіваюсь!».

У першому відео спецпроєкту Радіо Свобода взяли участь відомі українські актори та акторки театру і кіно: Ірма Вітовська, Євген Нищук, Олесь Задніпровський, Ахтем Сеітаблаєв, Богдан Бенюк, Римма Зюбіна та Остап Ступка.

До проєкту також долучилися відомі музиканти – Джамала, Фагот, Freel та інстаблогер Джуда Келечі.

Відео також можна переглянути на Youtube-каналі Радіо Свобода.

Леся Українка народилась 25 лютого 1871 року. Вона є однією з найвідоміших українських письменниць та культурних діячок.