Шарія затримали, Олександр Махов загинув, «Азовсталь»: третій день штурму | Свобода LIVE

Удари по Краматорську

У ніч на сьогодні російська армія завдала ракетного удару по житлових районах та центральній частині міста Краматорськ Донецької області, поранено 25 цивільних людей. Про це повідомив міський голова Краматорська Олександр Гончаренко. За його словами, пошкоджено, щонайменше, три п'ятиповерхівки, школа та садок. У Краматорську працює кореспондент Радіо Свобода Сергій Горбатенко. Від нього наживо дізнаємось актуальну інформацію про наслідки обстрілу.

Загинув журналіст Олександр Махов

У районі міста Ізюм Харківської області, внаслідок російських обстрілів загинув український журналіст Олександр Махов. Про його загибель стало відомо напередодні. Олександр був військовим кореспондентом, працював на каналах «Україна»,«Україна24» та «Дом», багато років поспіль висвітлював події на передовій. Сам він родом із Луганської області. А 24 лютого цього року Олександр оголосив, що йде на фронт захищати Україну.

Затримали Шарія

В Іспанії затримали проросійського блогера Анатолія Шарія, якого СБУ підозрює у державній зраді, повідомила пресслужба відомства. Шарія в Україні підозрюють у держзраді. За повідомленням СБУ, «блогер здійснював протиправну діяльність на шкоду національній безпеці України в інформаційній сфері. Є підстави вважати, що Анатолій Шарій діяв на замовлення іноземних структур». За повідомленням іспанський медіа, суд відпустив Шарія на волю із підпискою про невиїзд. Що буде з блогером далі?

Полк «Азов» тримається

Російських військових змогли вибити з заводу «Азовсталь», повідомив керівник Офісу президента України Олексій Арестович. Штурм заводу триває вже третій день, вчора російська армія зуміла прорватися на територію заводу, де перебувають українські бійці. Станом на вчорашній вечір, коли війська Росії вже перебували на території підприємства, українська влада мала зв’язок із захисниками Маріуполя, про це повідомив народний депутат Давид Арахамія.

Командир полку «Азов» Денис Прокопенко у своєму пізньому вчорашньому відеозверненні повідомив, що на Азовсталі тривають важкі і кровопролитні бої. А сьогодні заступник командира полку «Азов» Святослав Паламар звернувся до президента Володимира Зеленського, щоби він подбав про поранених військових.

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