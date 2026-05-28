«Ціна двох врятованих життів того варта». Військові евакуювали паралізовану жінку та її сина з-під Вовчанська на НРК

Cім’ю вивезли з-під Вовчанська за допомогою наземного роботизованого комплексу. Операція тривала декілька годин уночі та відбувалася під постійною загрозою атак російських дронів. Попри це, вона завершилася успішно – Сергія та його матір доправили до безпечнішого місця, де на них уже чекали медики.

До цього родина жила під безперервними обстрілами, а їхній дім двічі був зруйнований через російські удари. Мати Сергія після інсульту паралізована й увесь цей час чоловік самотужки доглядав за нею, забезпечуючи їжею, водою та теплом у надзвичайно складних умовах. Часто допомогу їм приносили військові, адже доступ до гуманітарної підтримки був обмежений.