«Ціна двох врятованих життів того варта». Військові евакуювали паралізовану жінку та її сина з-під Вовчанська на НРК

«Ціна двох врятованих життів того варта». Військові евакуювали паралізовану жінку та її сина з-під Вовчанська на НРК
«Ціна двох врятованих життів того варта». Військові евакуювали паралізовану жінку та її сина з-під Вовчанська на НРК

Ризиковану евакуацію Сергія Ради та його 85-річної матері із зони активних бойових дій провели військовослужбовці 57-ї окремої мотопіхотної бригади.

Cім’ю вивезли з-під Вовчанська за допомогою наземного роботизованого комплексу. Операція тривала декілька годин уночі та відбувалася під постійною загрозою атак російських дронів. Попри це, вона завершилася успішно – Сергія та його матір доправили до безпечнішого місця, де на них уже чекали медики.

До цього родина жила під безперервними обстрілами, а їхній дім двічі був зруйнований через російські удари. Мати Сергія після інсульту паралізована й увесь цей час чоловік самотужки доглядав за нею, забезпечуючи їжею, водою та теплом у надзвичайно складних умовах. Часто допомогу їм приносили військові, адже доступ до гуманітарної підтримки був обмежений.

