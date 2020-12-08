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08 грудня 2020, Київ 20:30
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Військові кухарі кинули виклик колегам із львівських ресторанів – відео

Військові кухарі кинули виклик колегам із львівських ресторанів – відео
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Військові кухарі кинули виклик колегам із львівських ресторанів – відео

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Військові кухарі з Львівщини кинули виклик професійним колегам, які працюють у львівських ресторанах, приготувати страви для військовослужбовців у польових умовах. На навчальній базі у Старичах змагались три команди, одна у складі військових і дві команди цивільних кухарів. Вони протягом двох годин готували однакові страви з тих самих інгредієнтів – бограч, гречку, салат, лангет і компот. А пригощали 120 солдатів-строковиків. Львівські шеф-кухарі зазначали, щоб готувати їжу для військовослужбовців, потрібні навики і досвід у польових умовах. Журі визначило переможцем команду військових кухарів за гарне оформлення страв і смакові якості. Однак мета такого «кухонного батлу» була передусім привернути увагу до армії України, харчування у війську, що меню для військовослужбовців можна урізноманітнювати, а ще – це обмін досвідом.

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