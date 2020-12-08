Військові кухарі з Львівщини кинули виклик професійним колегам, які працюють у львівських ресторанах, приготувати страви для військовослужбовців у польових умовах. На навчальній базі у Старичах змагались три команди, одна у складі військових і дві команди цивільних кухарів. Вони протягом двох годин готували однакові страви з тих самих інгредієнтів – бограч, гречку, салат, лангет і компот. А пригощали 120 солдатів-строковиків. Львівські шеф-кухарі зазначали, щоб готувати їжу для військовослужбовців, потрібні навики і досвід у польових умовах. Журі визначило переможцем команду військових кухарів за гарне оформлення страв і смакові якості. Однак мета такого «кухонного батлу» була передусім привернути увагу до армії України, харчування у війську, що меню для військовослужбовців можна урізноманітнювати, а ще – це обмін досвідом.