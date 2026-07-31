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Без рук, проте з жагою до самостійності заради дружини: історія воїна Артема

Без рук, проте з жагою до самостійності заради дружини: історія воїна Артема
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Без рук, проте з жагою до самостійності заради дружини: історія воїна Артема

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Артем на позивний «Саур» 6 листопада 2025 року втратив на війні обидві руки під час виконання бойового завдання.

Військовослужбовець з важким поранненям зумів дійти власними ногами до стабілізаційного пункту під прицілом дронів. Така «евакуація» тривала 12 годин. Сьогодні він може сам одягнутись, помитись, причесатись, перегорнути сторінку книжки, поїсти, вбрати шкарпетки. Ця велика жага самостійності заради дружини, каже Артем, яка є його підтримкою від часу поранення і постійно - поруч. Сьогодні Артем проходить реабілітацію і протезування. Вероніка і Артем мають чимало планів у житті, бо разом, знають, подолають усі важкі моменти.

Більше дивіться у відео Радіо Свобода.

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