Вперше почув голос мами: волонтери допомогли хлопчику-переселенцю повернути слух

Багатодітну сім’ю хлопця з рідної Донеччини бойові дії вигнали з дому двічі – у 2014-му і 2022-му. Нині родина переселенців живе у Львові. Саме тут волонтери вирішили змінити життя хлопця. Дитина почала пізнавати звуки світу і вчитися вимовляти ці звуки самостійно. Батьки ж сподіваються, що одного дня цей світ почує його.

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