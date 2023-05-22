Бог. Віра. Війна: як це бути священником й військовим одночасно?

Багато конфесій об'єдналося і навіть проводять служби разом. Якщо у 2014 році вони їздили на фронт як волонтери, то зараз усіх формальностей дотримано. Про історичний момент і про те, як це бути військовослужбовцем та священником одночасно. Дивіться у новому випуску #ВУкраїні.