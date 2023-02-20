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#ВУКРАЇНІ

Залізна стійкість: життя і робота на залізниці під час війни

Залізна стійкість: життя і робота на залізниці під час війни
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Залізна стійкість: життя і робота на залізниці під час війни

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З початку війни Росія робить все, щоб знищити залізничну інфраструктуру України. Наносяться сотні ракетних ударів, деякі з них потрапляють у ціль. Але, попри все, залізниця продовжує працювати. Її значення складно переоцінити, адже завдяки їй, вдалося евакуювати величезну кількість людей.

Потяги пустили навіть на деокуповані території. Але якою ціною? Що пережили працівники ж/д в окупації? Як вдається відновлювати залізничне полотно?

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