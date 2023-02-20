Залізна стійкість: життя і робота на залізниці під час війни

З початку війни Росія робить все, щоб знищити залізничну інфраструктуру України. Наносяться сотні ракетних ударів, деякі з них потрапляють у ціль. Але, попри все, залізниця продовжує працювати. Її значення складно переоцінити, адже завдяки їй, вдалося евакуювати величезну кількість людей.