«У нашому центрі можна оформити паспорт громадянина України, паспорт громадянина України для виїзду за кордон. Можна оформити їх одночасно. Можна зробити водійське посвідчення. І замовити, наприклад, пересилку документів уже оформлених в Україні – для видачі тут, у Празі. Можемо прийняти плюс-мінус 500 людей в день», – розповіла в коментарі Радіо Свобода директорка філії Анастасія Кузьмицька.

Станом на цей час Чеська Республіка видала понад 560 тисяч дозволів на перебування українським громадянам, розповів журналістам тимчасово повірений України в Чехії Віталій Усатий: «Звичайно, значна частина з них залишилася. І ми зацікавлені в тому, щоб наші громадяни отримували своєчасно послуги. Посольство, на жаль, не може, в силу об'єктивних причин задовольнити одномоментно всі послуги для наших громадян. Тому діяльність ДП «Документ» стане запорукою для покращення якості надання послуг та, відповідно, своєчасності».