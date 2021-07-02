Хаос у Конституційному суді: двовладдя через указ Зеленського та дива розподілу справ (СХЕМИ | №301)

Після указів президента Зеленського в Конституційному суді – інституції, яка може визнати будь-який закон неконституційним – утворилось двовладдя. Самі судді досі відмовляються вивчати обставини ймовірного дисциплінарного проступку Олександра Тупицького, а Офіс президента вже планує оголосити на його місце новий конкурс. Що, на думку експертів, може стати «бомбою сповільненої дії» – бо посилить правову невизначеність.

«Схеми» проаналізували, що відбувається в Конституційному суді, що не так з розподілом справ у цьому суді, як вдалося ухвалити резонансне рішення, пов’язане із заводом Коломойського та НАБУ, і чому питання довіри і легітимності сьогодні ставлять уже не лише до Тупицького, а й до всього КСУ і майбутніх ухвалених ним рішень.