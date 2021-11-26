«Вагнергейт»: розвідникам заборонили виїзд та анулювали паспорти на підставі листа-підробки

Не випускати з країни та забрати закордонні паспорти. Під таке обмеження потрапили українські розвідники, які готували спецоперацію щодо «вагнерівців». І яких потім звільнили з посад .

Журналісти Радіо Свобода та редакції «Схем» провели спільне розслідування і встановили - після звільнення українських розвідників, які готували спецоперацію з пошуку і затримання «вагнерівців», їхні проблеми не скінчились.

Журналістам вдалося отримати лист-доручення на бланку Міграційної служби адресований прикордонникам, яким закордонні паспорти ключових п’ятьох розвідників причетних до операції, включно з Василем Бурбою, визнаються недійсними нібито через те, що їх оформили із порушенням законодавства. . Один із розвідників Юрій Семенюк дізнався про заборону виїзду прямо у аеропорту «Бориспіль» при спробі вильоту закордон 1 травня 2021 року - тоді прикордонники вилучили його закордонний паспорт та заборонили виліт з України.

Журналістське розслідування встановило, що рішення про ануляцію паспортів та заборону виїзду прикордонники ухвалили, спираючись на сфальсифікований лист-доручення на бланку Державної міграційної служби.

Звідки ж взявся цей лист? Чому служби суперечать одна одній? І чому тиск на розвідників продовжується?