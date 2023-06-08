«Ми 24-го (лютого 2022 року – ред.) зупинили повністю виробництво. І гадали, що зараз наші військові якось їх відженуть від нашого міста. Але з кожним днем обстріли тільки набирали сили і поступово місто почали окуповувати», – так про захоплення російськими військовими Рубіжного згадує Ольга Ушакова, комерційна директорка панчішної мануфактури. До повномасштабної війни рубіжанська фабрика була виробником різнокольорових шкарпеток, популярних серед молоді. Нині будівля мануфактури і все обладнання знищені від влучання снаряда. Мануфактура почала відновлювати виробництво у Львові, запрошуючи колишніх працівників на роботу. Із тих, хто приєднався до команди у Львові – далеко не всі готові повертатися на Луганщину після деокупації.