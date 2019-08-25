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25 Серпень 2019, Київ 19:04
Україна

«Вистояти і перемогти» – кримські соцмережі про любов до України

Ілюстративне фото

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У святкування Дня Незалежності України жителі анексованого Росією Криму вкладають свій особливий сенс. Для них це акт єднання з рідною країною і можливість признатися їй у коханні.

І цього року 24 серпня зі самого ранку проукраїнські кримчани стали вітати один одного зі святом.

Дехто з кримчан не обмежувався словесними привітаннями, а й демонстрував усім довкола українську символіку, хтось запускав у небо синьо-жовті кульки, а хтось навіть вистрілював святкові салюти.

Natali Novoseltseva

йшла за морозивом до крамниці. що поруч з роботою...гуділи декілька разів з автівок

24 серпня кримські коментатори у соцмережах із особливим трепетом признавалися в любові до своєї країни.

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