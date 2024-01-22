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#ВУКРАЇНІ

Вижив у полоні і розповів про побачене: що роблять із полоненими військові РФ

Вижив у полоні і розповів про побачене: що роблять із полоненими військові РФ
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Вижив у полоні і розповів про побачене: що роблять із полоненими військові РФ

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Військовий медик Юрій Армаш опинився в окупованих Олешках і, намагаючись вийти з оточення, потрапив у полон. Його врятувала його спеціальність – у в'язницях він надавав допомогу ув'язненим після побоїв. Його відпустили додому, зробивши «подарунок» на день народження.

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Пережите сильно похитнуло його здоров'я. Сьогодні Юрій активно бореться за визволення з полону військових медиків — сотні лікарів, особливо вузьких медичних спеціальностей, які ніколи не брали зброю у руки, незаконно утримуються в російських в'язницях.

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