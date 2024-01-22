Вижив у полоні і розповів про побачене: що роблять із полоненими військові РФ

Військовий медик Юрій Армаш опинився в окупованих Олешках і, намагаючись вийти з оточення, потрапив у полон. Його врятувала його спеціальність – у в'язницях він надавав допомогу ув'язненим після побоїв. Його відпустили додому, зробивши «подарунок» на день народження.