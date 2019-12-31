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ТОП новини
31 грудня 2019, Київ 09:31
Фотогалереї
Найкращі фото 2019 року журналістів РВЄ/РС
31 грудня 2019, 08:05
Яким запам’ятали 2019 рік журналісти і фоторепортери медіакорпорації Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода
1
Кандидат у президенти України Володимир Зеленський після оголошення результатів екзит-полу після другого туру виборів, Київ, 21 квітня 2019 року (Serhii Nuzhnenko, RFE/RL)
2
Українські солдати на четверту річницю оборони Донецького аеропорту вшановують пам’ять загиблих «кіборгів», Київ, 20 січня 2019 року (Serhii Nuzhnenko, RFE/RL)
3
Експерти досліджують місце вибуху автомобіля в центрі Подгориці, Чорногорія, 3 лютого 2019 року (Savo Prelević, RFE/RL)
4
Жінка біля пам’ятника загиблим під час революції 2014 року на Алеї Героїв Небесної сотні в Києві. 18 лютого 2019 року (Serhii Nuzhnenko, RFE/RL)
5
«Супермісяць» і монумент Незалежності в Алмати, Казахстан, 19 лютого 2019 року (Pyotr Trotsenko, RFE/RL)
6
Село Б’єртан і його церква-фортеця під снігом, Румунія, 20 лютого 2019 року (Amos Chapple, RFE/RL)
7
Чоловік обстежує каналізаційну систему в Бішкеку, Киргизстан, 23 лютого 2019 року (Gulzhan Turdubaeva, RFE/RL)
8
Хлопчик на коні в Чуйській області Киргизстану, 23 лютого 2019 року (Gulzhan Turdubaeva, RFE/RL)
9
Учасники змагань Real Men Race у Мінську, Білорусь. Близько трьох тисяч осіб узяли участь у заході «Тільки для чоловіків», присвяченому білоруському Дню захисника Вітчизни, 23 лютого 2019 року (Uladz Hrydzin, RFE/RL)
10
Учасники турніру з кікбоксингу К-1 в Бішкеку, Киргизстан, 25 лютого 2019 року (Gulzhan Turdubaeva, RFE/RL)
11
Жительки села Тонеж у Білорусі під час свята зустрічі весни, 10 березня 2019 року. Народний звичай пов’язує прихід весни з прильотом маленької качки «чирачки» (svaboda.org, RFE/RL)
12
Пожежник у торговому центрі «Діґлас» у Баку, Азербайджан, 26 березня 2019 року (Azadliq Radiosu, RFE/RL)
13
Двір із загубленими іграшками, Львів, 4 квітня 2019 року. Це типове міське подвір’я в одному з найстаріших районів Львова стало імпровізованим музеєм і домом для несподіваної виставки іграшок (Amos Chapple, RFE/RL)
14
Жінка знімає демонстрантів під час антиурядових протестів у Белграді, Сербія, 6 квітня 2019 року (Aleksandar Anđić, RFE/RL)
15
Віддзеркалення в калюжі, Казань, Росія. 8 квітня 2019 року (Andrey Grigorev, RFE/RL)
16
Кінні перегони в селі Балхар, Дагестан, Росія, 6 квітня 2019 року (North Caucasus Service, RFE/RL)
17
Автомобілі палають під час демонстрації в Панкіській ущелині. Місцеві жителі протестували проти планованого будівництва гідроелектростанції біля села Біркіані, Грузія, 21 квітня 2019 року (Giorgi Aladashvili, RFE/RL)
18
Дівчинка, квіти і поліцейські під час акції протесту в Алмати, Казахстан, у державне свято, День єдності народу Казахстану, 1 травня 2019 року (Pyotr Trotsenko, RFE/RL)
19
Вівчар із села Лернаван, Вірменія, 18 квітня 2019 року (Amos Chapple, RFE/RL)
20
Шарлоттенбурґ – село, вишикуване у коло. Його побудували німецькі поселенці наприкінці XVII століття. Менеджер вебсайту села розповів Радіо Свобода, що дизайн регіону був розроблений у стилі пізнього бароко в імперії Габсбургів. Румунія, 20 травня 2019 року (Amos Chapple, RFE/RL)
21
Під час перепоховання останків жертв єврейського гетто в Бресті, Білорусь, 22 травня 2019 року (Uladz Hrydzin, RFE/RL)
22
Жителька покинутого села Опитне біля Донецького аеропорту в зоні бойових дій на Донбасі, 4 червня 2019 року (Serhii Nuzhnenko, RFE/RL)
23
Поліція затримала чоловіка в центрі Алмати, Казахстан, напередодні очікуваного несанкціонованого мітингу. 10 червня 2019 року (Petr Trotsenko, RFE/RL)
24
Соляна шахта «Артемсіль», що в Донецькій області на сході України. Геологи, які працюють тут, кажуть, що з початку експлуатації шахти в 1881 році було вилучено менш як 5% сольового пласта (Amos Chapple, RFE/RL)
25
Священник і натовп протестувальників під час мітингу проти візиту депутата Держдуми Росії, Тбілісі, Грузія, 21 червня 2019 року (Dato Koridze, RFE/RL)
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Найкращі фото 2019 року журналістів РВЄ/РС
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