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31 грудня 2019, Київ 09:31
Фотогалереї

Найкращі фото 2019 року журналістів РВЄ/РС

Яким запам’ятали 2019 рік журналісти і фоторепортери медіакорпорації Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода
Кандидат у президенти України Володимир Зеленський після оголошення результатів екзит-полу після другого туру виборів, Київ, 21 квітня 2019 року (Serhii Nuzhnenko, RFE/RL)
1 Кандидат у президенти України Володимир Зеленський після оголошення результатів екзит-полу після другого туру виборів, Київ, 21 квітня 2019 року (Serhii Nuzhnenko, RFE/RL)
Українські солдати на четверту річницю оборони Донецького аеропорту вшановують пам&rsquo;ять загиблих &laquo;кіборгів&raquo;, Київ, 20 січня 2019 року (Serhii Nuzhnenko, RFE/RL)
2 Українські солдати на четверту річницю оборони Донецького аеропорту вшановують пам’ять загиблих «кіборгів», Київ, 20 січня 2019 року (Serhii Nuzhnenko, RFE/RL)
Експерти досліджують місце вибуху автомобіля в центрі Подгориці, Чорногорія, 3 лютого 2019 року (Savo Prelević, RFE/RL)
3 Експерти досліджують місце вибуху автомобіля в центрі Подгориці, Чорногорія, 3 лютого 2019 року (Savo Prelević, RFE/RL)
Жінка біля пам&rsquo;ятника загиблим під час революції 2014 року на Алеї Героїв Небесної сотні в Києві. 18 лютого 2019 року (Serhii Nuzhnenko, RFE/RL)
4 Жінка біля пам’ятника загиблим під час революції 2014 року на Алеї Героїв Небесної сотні в Києві. 18 лютого 2019 року (Serhii Nuzhnenko, RFE/RL)
&laquo;Супермісяць&raquo; і монумент Незалежності в Алмати, Казахстан, 19 лютого 2019 року (Pyotr Trotsenko, RFE/RL)
5 «Супермісяць» і монумент Незалежності в Алмати, Казахстан, 19 лютого 2019 року (Pyotr Trotsenko, RFE/RL)
Село Б&rsquo;єртан і його церква-фортеця під снігом, Румунія, 20 лютого 2019 року (Amos Chapple, RFE/RL)
6 Село Б’єртан і його церква-фортеця під снігом, Румунія, 20 лютого 2019 року (Amos Chapple, RFE/RL)
Чоловік обстежує каналізаційну систему в Бішкеку, Киргизстан, 23 лютого 2019 року (Gulzhan Turdubaeva, RFE/RL)
7 Чоловік обстежує каналізаційну систему в Бішкеку, Киргизстан, 23 лютого 2019 року (Gulzhan Turdubaeva, RFE/RL)
Хлопчик на коні в Чуйській області Киргизстану, 23 лютого 2019 року (Gulzhan Turdubaeva, RFE/RL)
8 Хлопчик на коні в Чуйській області Киргизстану, 23 лютого 2019 року (Gulzhan Turdubaeva, RFE/RL)
Учасники змагань Real Men Race у Мінську, Білорусь. Близько трьох тисяч осіб узяли участь у заході &laquo;Тільки для чоловіків&raquo;, присвяченому білоруському Дню захисника Вітчизни, 23 лютого 2019 року (Uladz Hrydzin, RFE/RL)
9 Учасники змагань Real Men Race у Мінську, Білорусь. Близько трьох тисяч осіб узяли участь у заході «Тільки для чоловіків», присвяченому білоруському Дню захисника Вітчизни, 23 лютого 2019 року (Uladz Hrydzin, RFE/RL)
Учасники турніру з кікбоксингу К-1 в Бішкеку, Киргизстан, 25 лютого 2019 року (Gulzhan Turdubaeva, RFE/RL)
10 Учасники турніру з кікбоксингу К-1 в Бішкеку, Киргизстан, 25 лютого 2019 року (Gulzhan Turdubaeva, RFE/RL)
Жительки села Тонеж у Білорусі під час свята зустрічі весни, 10 березня 2019 року. Народний звичай пов&rsquo;язує прихід весни з прильотом маленької качки &laquo;чирачки&raquo; (svaboda.org, RFE/RL)
11 Жительки села Тонеж у Білорусі під час свята зустрічі весни, 10 березня 2019 року. Народний звичай пов’язує прихід весни з прильотом маленької качки «чирачки» (svaboda.org, RFE/RL)
Пожежник у торговому центрі &laquo;Діґлас&raquo; у Баку, Азербайджан, 26 березня 2019 року (Azadliq Radiosu, RFE/RL)
12 Пожежник у торговому центрі «Діґлас» у Баку, Азербайджан, 26 березня 2019 року (Azadliq Radiosu, RFE/RL)
Двір із загубленими іграшками, Львів, 4 квітня 2019 року. Це типове міське подвір&rsquo;я в одному з найстаріших районів Львова стало імпровізованим музеєм і домом для несподіваної виставки іграшок (Amos Chapple, RFE/RL)&nbsp;
13 Двір із загубленими іграшками, Львів, 4 квітня 2019 року. Це типове міське подвір’я в одному з найстаріших районів Львова стало імпровізованим музеєм і домом для несподіваної виставки іграшок (Amos Chapple, RFE/RL) 
Жінка знімає демонстрантів під час антиурядових протестів у Белграді, Сербія, 6 квітня 2019 року (Aleksandar Anđić, RFE/RL)
14 Жінка знімає демонстрантів під час антиурядових протестів у Белграді, Сербія, 6 квітня 2019 року (Aleksandar Anđić, RFE/RL)
Віддзеркалення в калюжі, Казань, Росія. 8 квітня 2019 року (Andrey Grigorev, RFE/RL)
15 Віддзеркалення в калюжі, Казань, Росія. 8 квітня 2019 року (Andrey Grigorev, RFE/RL)
Кінні перегони в селі Балхар, Дагестан, Росія, 6 квітня 2019 року (North Caucasus Service, RFE/RL)
16 Кінні перегони в селі Балхар, Дагестан, Росія, 6 квітня 2019 року (North Caucasus Service, RFE/RL)
Автомобілі палають під час демонстрації в Панкіській ущелині. Місцеві жителі протестували проти планованого будівництва гідроелектростанції біля села Біркіані, Грузія, 21 квітня 2019 року (Giorgi Aladashvili, RFE/RL)
17 Автомобілі палають під час демонстрації в Панкіській ущелині. Місцеві жителі протестували проти планованого будівництва гідроелектростанції біля села Біркіані, Грузія, 21 квітня 2019 року (Giorgi Aladashvili, RFE/RL)
Дівчинка, квіти і поліцейські під час акції протесту в Алмати, Казахстан, у державне свято, День єдності народу Казахстану, 1 травня 2019 року (Pyotr Trotsenko, RFE/RL)
18 Дівчинка, квіти і поліцейські під час акції протесту в Алмати, Казахстан, у державне свято, День єдності народу Казахстану, 1 травня 2019 року (Pyotr Trotsenko, RFE/RL)
Вівчар із села Лернаван, Вірменія, 18 квітня 2019 року (Amos Chapple, RFE/RL)
19 Вівчар із села Лернаван, Вірменія, 18 квітня 2019 року (Amos Chapple, RFE/RL)
Шарлоттенбурґ &ndash; село, вишикуване у коло. Його побудували німецькі поселенці наприкінці XVII століття. Менеджер вебсайту села розповів Радіо Свобода, що дизайн регіону був розроблений у стилі пізнього бароко в імперії Габсбургів. Румунія, 20 травня 2019 року (Amos Chapple, RFE/RL)
20 Шарлоттенбурґ – село, вишикуване у коло. Його побудували німецькі поселенці наприкінці XVII століття. Менеджер вебсайту села розповів Радіо Свобода, що дизайн регіону був розроблений у стилі пізнього бароко в імперії Габсбургів. Румунія, 20 травня 2019 року (Amos Chapple, RFE/RL)
Під час перепоховання останків жертв єврейського гетто в Бресті, Білорусь, 22 травня 2019 року (Uladz Hrydzin, RFE/RL)
21 Під час перепоховання останків жертв єврейського гетто в Бресті, Білорусь, 22 травня 2019 року (Uladz Hrydzin, RFE/RL)
Жителька покинутого села Опитне біля Донецького аеропорту в зоні бойових дій на Донбасі, 4 червня 2019 року (Serhii Nuzhnenko, RFE/RL)
22 Жителька покинутого села Опитне біля Донецького аеропорту в зоні бойових дій на Донбасі, 4 червня 2019 року (Serhii Nuzhnenko, RFE/RL)
Поліція затримала чоловіка в центрі Алмати, Казахстан, напередодні очікуваного несанкціонованого мітингу. 10 червня 2019 року (Petr Trotsenko, RFE/RL)
23 Поліція затримала чоловіка в центрі Алмати, Казахстан, напередодні очікуваного несанкціонованого мітингу. 10 червня 2019 року (Petr Trotsenko, RFE/RL)
​Соляна шахта &laquo;Артемсіль&raquo;, що в Донецькій області на сході України. Геологи, які працюють тут, кажуть, що з початку експлуатації шахти в 1881 році було вилучено менш як 5% сольового пласта (Amos Chapple, RFE/RL)
24 ​Соляна шахта «Артемсіль», що в Донецькій області на сході України. Геологи, які працюють тут, кажуть, що з початку експлуатації шахти в 1881 році було вилучено менш як 5% сольового пласта (Amos Chapple, RFE/RL)
Священник і натовп протестувальників під час мітингу проти візиту депутата Держдуми Росії, Тбілісі, Грузія, 21 червня 2019 року (Dato Koridze, RFE/RL)
25 Священник і натовп протестувальників під час мітингу проти візиту депутата Держдуми Росії, Тбілісі, Грузія, 21 червня 2019 року (Dato Koridze, RFE/RL)

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