Наслідки нового землетрусу в Хорватії – фотогалерея

Нові підземні поштовхи сколихнули 30 грудня центральну частину Хорватії, наступного ж дня після землетрусу, що вже забрав життя щонайменше семи людей у цій балканській країні, залишивши по собі також значні руйнування.

Хорватська сейсмологічна служба повідомила, що нові землетруси магнітудою 4,8 і 4,7 відчувалися в районах на південь від столиці Загреба.

Рятувальники протягом минулої ночі здійснювали обстеження руїн навколо Петрини, міста за 50 кілометрів від столиці, де 29 грудня внаслідок землетрусу магнітудою 6,3 були повалені будинки і дахи.

Серед загиблих під уламками в Петрині знайшли молоду дівчину.

Повідомляють, що п’ять людей загинули в сусідньому селі, а ще одного чоловіка виявили мертвим під завалами в церкві.

За даними поліції, щонайменше 20 людей постраждали.

Вранці 30 грудня деякі частини Петрини та прилеглого міста Сисак все ще були без електрики.

Ще раніше, 28 грудня, в Хорватії зафіксували два землетруси.