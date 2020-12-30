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30 грудня 2020, Київ 18:01
Фотогалереї

Наслідки нового землетрусу в Хорватії – фотогалерея

Нові землетруси магнітудою 4,8 і 4,7 відчувалися в районах на південь від хорватської столиці, Загреба

Нові підземні поштовхи сколихнули 30 грудня центральну частину Хорватії, наступного ж дня після землетрусу, що вже забрав життя щонайменше семи людей у цій балканській країні, залишивши по собі також значні руйнування.

Хорватська сейсмологічна служба повідомила, що нові землетруси магнітудою 4,8 і 4,7 відчувалися в районах на південь від столиці Загреба.

Рятувальники протягом минулої ночі здійснювали обстеження руїн навколо Петрини, міста за 50 кілометрів від столиці, де 29 грудня внаслідок землетрусу магнітудою 6,3 були повалені будинки і дахи.

Серед загиблих під уламками в Петрині знайшли молоду дівчину.

Повідомляють, що п’ять людей загинули в сусідньому селі, а ще одного чоловіка виявили мертвим під завалами в церкві.

За даними поліції, щонайменше 20 людей постраждали.

Вранці 30 грудня деякі частини Петрини та прилеглого міста Сисак все ще були без електрики.

Ще раніше, 28 грудня, в Хорватії зафіксували два землетруси.
Рятувальник супроводжує чоловіка з пораненою головою після землетрусу в Петрині. Хорватія, 29 грудня 2020 року
1 Рятувальник супроводжує чоловіка з пораненою головою після землетрусу в Петрині. Хорватія, 29 грудня 2020 року
Зруйновані будинки після землетрусу в Петрині. Хорватія, 29 грудня 2020 року. Фото зроблене з дрону
2 Зруйновані будинки після землетрусу в Петрині. Хорватія, 29 грудня 2020 року. Фото зроблене з дрону
Для очищення завалів від пошкоджених будівель у Петрині використовують важку техніку. Місто, яке розташоване приблизно в 50 кілометрах від Загреба, 29 грудня 2020 року постраждало від землетрусу магнітудою 6,4
3 Для очищення завалів від пошкоджених будівель у Петрині використовують важку техніку. Місто, яке розташоване приблизно в 50 кілометрах від Загреба, 29 грудня 2020 року постраждало від землетрусу магнітудою 6,4
Люди зігріваються біля багаття після землетрусу в Петрині. Хорватія, 29 грудня 2020 року
4 Люди зігріваються біля багаття після землетрусу в Петрині. Хорватія, 29 грудня 2020 року
Люди несуть сумки з ковдрами, їжею та водою після пошкодження будівель під час землетрусу в Петрині, Хорватія, 29 грудня 2020 року
5 Люди несуть сумки з ковдрами, їжею та водою після пошкодження будівель під час землетрусу в Петрині, Хорватія, 29 грудня 2020 року
Залишки автомобіля, вкритого сміттям, та будівель, пошкоджених під час землетрусу в Петрині. Хорватія, 29 грудня 2020 року
6 Залишки автомобіля, вкритого сміттям, та будівель, пошкоджених під час землетрусу в Петрині. Хорватія, 29 грудня 2020 року
Автомобіль швидкої допомоги проїжджає повз будівлі, пошкоджені в результаті землетрусу в Петрині. Хорватія, 29 грудня 2020 року
7 Автомобіль швидкої допомоги проїжджає повз будівлі, пошкоджені в результаті землетрусу в Петрині. Хорватія, 29 грудня 2020 року
Солдати та рятувальники перед пошкодженою будівлею після землетрусу в Петрині. Хорватія, 29 грудня 2020 року
8 Солдати та рятувальники перед пошкодженою будівлею після землетрусу в Петрині. Хорватія, 29 грудня 2020 року
Хорватські солдати і цивільні розчищають завали поряд із пошкодженими будівлями в Петрині, приблизно в 50 км від Загреба, після того, як 29 грудня 2020 року&nbsp;місто постраждало від землетрусу силою 6,4&nbsp;
9 Хорватські солдати і цивільні розчищають завали поряд із пошкодженими будівлями в Петрині, приблизно в 50 км від Загреба, після того, як 29 грудня 2020 року місто постраждало від землетрусу силою 6,4 
Люди проходять крізь завали будівель, пошкоджених землетрусом у Петрині. Хорватія, 29 грудня 2020 року
10 Люди проходять крізь завали будівель, пошкоджених землетрусом у Петрині. Хорватія, 29 грудня 2020 року
Пошкоджений будинок в селі Прокопа після землетрусу в Хорватії, 30 грудня 2020 року
11 Пошкоджений будинок в селі Прокопа після землетрусу в Хорватії, 30 грудня 2020 року
Поліцейські охороняють територію після землетрусу в хорватській столиці Загребі, 29 грудня 2020 року
12 Поліцейські охороняють територію після землетрусу в хорватській столиці Загребі, 29 грудня 2020 року
Мешканець фотографує збитки, заподіяні землетрусом у місті Сисак, 28 грудня 2020 року
13 Мешканець фотографує збитки, заподіяні землетрусом у місті Сисак, 28 грудня 2020 року
Жителі оглядають збитки, нанесені землетрусом в Сисаку. Хорватія, 28 грудня 2020 року&nbsp;
14 Жителі оглядають збитки, нанесені землетрусом в Сисаку. Хорватія, 28 грудня 2020 року 
Жінка на даху пошкодженого будинку після землетрусу магнітудою 5,2 у селі Брест- Покупський. Хорватія, 28 грудня 2020 року
15 Жінка на даху пошкодженого будинку після землетрусу магнітудою 5,2 у селі Брест- Покупський. Хорватія, 28 грудня 2020 року
Пошкоджений будинок Анкіци Лонцаревич у місті Петрина після землетрусу магнітудою 5,2. Хорватія, 28 грудня 2020 року
16 Пошкоджений будинок Анкіци Лонцаревич у місті Петрина після землетрусу магнітудою 5,2. Хорватія, 28 грудня 2020 року

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