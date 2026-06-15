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«Я дуже хочу, щоб наші воїни були захищені: якою має бути мінімальна зарплата військовослужбовця в Україні? Опитування

«Я дуже хочу, щоб наші воїни були захищені: якою має бути мінімальна зарплата військовослужбовця в Україні? Опитування
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«Я дуже хочу, щоб наші воїни були захищені: якою має бути мінімальна зарплата військовослужбовця в Україні? Опитування

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Радіо Свобода поцікавилося думкою киян про те, яке має бути мінімальне грошове забезпечення військовослужбовця в Україні?

У Міністерстві оборони України роз’яснили деталі нових контрактів, а також розповіли, що зміниться у грошовому забезпеченні військовослужбовців ЗСУ. Зміни впроваджують у межах анонсованої реформи армії. Підписати нові контракти можна вже з 15-го червня. Кабмін оприлюднив постанову про збільшення зарплат військовослужбовцям з сумами грошового забезпечення.

Радіо Свобода поцікавилося думкою киян про те, яке має бути мінімальне грошове забезпечення військовослужбовця в Україні?

І ось, що ми почули.


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