Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини

Донбас Реалії ТБ

Як в окупації люди підтримують Україну та намагаються прорватися із захоплених територій | Донбас Реалії

Як в окупації люди підтримують Україну та намагаються прорватися із захоплених територій | Донбас Реалії
Embed
Як в окупації люди підтримують Україну та намагаються прорватися із захоплених територій | Донбас Реалії

No media source currently available

0:00 0:38:17 0:00
ЗАВАНТАЖИТИ

Як живуть в окупації люди, які проти Росії? Як підтримують Україну в російському тилу? Наскільки складно втекти із російської окупації? Мобілізація та переслідування: що насправді відбувається на теренах, захоплених Росією? Донбас Реалії поговорили з тими, хто 10 років знаходився на окупованому Донбасі. Ці люди змогли вирватися з окупації і розповіли правду про те, що там відбувається сьогодні.

Дивитись коментарі

Форум

Випуски

Всі випуски
Нагору
XS
SM
MD
LG