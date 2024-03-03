Як в окупації люди підтримують Україну та намагаються прорватися із захоплених територій | Донбас Реалії
Як живуть в окупації люди, які проти Росії? Як підтримують Україну в російському тилу? Наскільки складно втекти із російської окупації? Мобілізація та переслідування: що насправді відбувається на теренах, захоплених Росією? Донбас Реалії поговорили з тими, хто 10 років знаходився на окупованому Донбасі. Ці люди змогли вирватися з окупації і розповіли правду про те, що там відбувається сьогодні.
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