Як в окупації люди підтримують Україну та намагаються прорватися із захоплених територій | Донбас Реалії

Як живуть в окупації люди, які проти Росії? Як підтримують Україну в російському тилу? Наскільки складно втекти із російської окупації? Мобілізація та переслідування: що насправді відбувається на теренах, захоплених Росією? Донбас Реалії поговорили з тими, хто 10 років знаходився на окупованому Донбасі. Ці люди змогли вирватися з окупації і розповіли правду про те, що там відбувається сьогодні.