Як медики рятують життя поблизу поля бою: один день на стабпункті «Азову»

Якщо раніше можна було зустріти кульові поранення, то зараз це велика рідкість. Натомість основними пораненнями є ураження від дронів. Також зустрічаються і відірвані кінцівки. Того дня на стабілізаційний пункт «Азову» привезли двох поранених бійців – підірвалися на міні. До того медики були без роботи протягом тижня, адже в зоні відповідальності не було поранених. Особливості фронту полягають в тому, що нині евакуювати із поля бою поранених військових стало складніше. На стіл до лікарів вони можуть потрапити за 10, 12 а то й більше годин. Утім, на місці їм готові надати всю можливу допомогу, аби відправити на подальший етап евакуації, у тому числі перелити кров. Як рятують «Азовців» дивіться у відео Радіо Свобода.