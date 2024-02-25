1 Бої за Мощун завершилися наприкінці березня 2022 року. У липні того року я приїхав туди, щоб зафіксувати, як село відновлюється після пережитого. Через 1,5 роки я знову приїхав у Мощун. Змін на краще, на жаль, дуже мало. Чому? Розкажуть самі жителі.



Основні бої точилися за переправи через річку Ірпінь поблизу села. І зараз у лісі, де були позиції ЗСУ, волонтери й близькі загиблих військових створили меморіал пам'яті «Янголи Перемоги» – присвячений загиблим українським воїнам.



Бої за Мощун відіграли чи не головну роль у тому, що російська армія не змогла взяти Київ.



Під Мощуном полягли відбірні російські підрозділи. На зараз вдалося встановити імена 86 воїнів, які полягли в битві за Мощун, захищаючи підступи до української столиці.. Точна кількість загиблих під Мощуном досі невідома