Легендарний Мощун, більшість будівель якого були зруйновані під час запеклих боїв за Київ, досі виглядає пусткою. І хоч до розташованого поруч зі столицею села час від часу приїжджають різні іноземні делегації, місцеві жителі кажуть, що допомоги від держави не відчувають. Люди, які втратили житло, або живуть у наданих благодійниками крихітних модульних будиночках, або ж намагаються щось відбудувати самотужки. У Мощуні все досі говорить про війну. Поля навколо всипані вирвами, дерева у лісі посічені осколками, на вулицях – згорілі автівки, а таблички застерігають про замінування. Все це дуже дисонує із сусідніми Бучею та Ірпенем, де кипить відбудова..
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