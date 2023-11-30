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З-під обстрілів по бездоріжжю: як рятували жінку на 8-му місяці вагітності (відео)

З-під обстрілів по бездоріжжю: як рятували жінку на 8-му місяці вагітності (відео)
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З-під обстрілів по бездоріжжю: як рятували жінку на 8-му місяці вагітності (відео)

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Вікторію, жительку прифронтового села Курилівка, неподалік від Куп'янська, співробітники гуманітарної місії «Проліска» евакуювали до Харкова у супроводі лікарів. Жінка перебуває на 8-му місяці вагітності.

Каже: упродовж 12 років з чоловіком мріяли про дитину. Вона зголосилася на евакуацію, аби мати можливість народити первістка у більш сприятливих умовах. Адже російські війська періодично обстрілюють село, там немає електрики і практично відсутній мобільний зв'язок. У Харкові Вікторії надали гуманітарну допомогу і влаштували до безкоштовного гуртожитку.
Російські війська зараз не припиняють штурмів та обстрілів Куп'янська та району. За підрахунками «Проліски», лише від серпня цього року з Куп'янського району співробітники місії за підтримки Гуманітарного фонду для України (UHF) Управління ООН з координації гуманітарних справ евакуювали 230 осіб. Безкоштовна евакуація триває.
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