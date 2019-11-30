Як Росія планувала пробити коридор до Криму? | Крим.Реалії

Росія планувала захопити південь України, щоб мати сухопутний коридор до Криму. Тепер це офіційно підтвердили у Головному управлінні розвідки Міноборони України. Раніше таку версію обговорювали у засобах масової інформації. Про наміри Кремля захопити Харківську та Одеську області на шляху до Криму розповів Едуард Матюха. За повідомленням Головного управління розвідки України, Матюха 5 років прожив на окупованих територіях Донбасу, удавав, що підтримує бойовиків, хоча, насправді, збирав та передавав інформацію українській розвідці. Що планувала Росія?