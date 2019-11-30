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30 листопада 2019, Київ 16:34
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Як Росія планувала пробити коридор до Криму? | Крим.Реалії

Як Росія планувала пробити коридор до Криму? | Крим.Реалії
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Росія планувала захопити південь України, щоб мати сухопутний коридор до Криму. Тепер це офіційно підтвердили у Головному управлінні розвідки Міноборони України. Раніше таку версію обговорювали у засобах масової інформації. Про наміри Кремля захопити Харківську та Одеську області на шляху до Криму розповів Едуард Матюха. За повідомленням Головного управління розвідки України, Матюха 5 років прожив на окупованих територіях Донбасу, удавав, що підтримує бойовиків, хоча, насправді, збирав та передавав інформацію українській розвідці. Що планувала Росія?

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