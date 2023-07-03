Як і чому росія викрадала українських дітей?

Повернути свою дитину з Росії - для батьків стало справжнім випробуванням, з яким впоралися далеко не всі. Що розповідають очевидці того, як росіяни вивозили дітей із Херсонщини та як ховали молоде покоління українців від депортації? Дивіться у новому випуску #ВУкраїні.