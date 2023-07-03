Повернути свою дитину з Росії - для батьків стало справжнім випробуванням, з яким впоралися далеко не всі. Що розповідають очевидці того, як росіяни вивозили дітей із Херсонщини та як ховали молоде покоління українців від депортації? Дивіться у новому випуску #ВУкраїні.
Як і чому росія викрадала українських дітей?
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20:30, 19 червня 2023
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20:30, 05 червня 2023
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21:00, 29 травня 2023
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20:30, 22 травня 2023
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