Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини

#ВУКРАЇНІ

Як і чому росія викрадала українських дітей?

Як і чому росія викрадала українських дітей?
Embed
Як і чому росія викрадала українських дітей?

No media source currently available

0:00 0:24:27 0:00
ЗАВАНТАЖИТИ

Під час окупації Херсона українським дітям росіяни приділяли особливу увагу. Батькам чи опікунам всіляко пропонували вивезти дитину з Херсонської області, а коли було оголошено евакуацію, дітей забирали навіть без згоди родичів.

Повернути свою дитину з Росії - для батьків стало справжнім випробуванням, з яким впоралися далеко не всі. Що розповідають очевидці того, як росіяни вивозили дітей із Херсонщини та як ховали молоде покоління українців від депортації? Дивіться у новому випуску #ВУкраїні.

Випуски

Всі випуски
Нагору
XS
SM
MD
LG