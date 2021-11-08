Як українці відповіли росіянам на жарти про Крим? | Крим.Реалії

КВН, Наші без раші, Павло Воля, Comedy club, Прожекторперісхілтон – хто і як, жартує про Крим? Редакція Крим.Реалії підготувала колекцію відбірних жартів про Крим.Від «кавеенщиків» до стендаперів, з України та Росії, часів до і після анексії. Жарти ніколи не були поза політикою, і наша підбірка це доводить. Який жарт про Крим розсмішив Путіна? У кого чорт відрізав півострів? Коли до Криму повернуться чайки з Дніпра? Чи готові росіяни повернути Крим Україні. І головне, яка ж різниця між українськими та російськими жартами про Крим? Про це і не тільки ви дізнаєтесь із матеріалу Крим.Реалії.