Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини
Інфографіка

Як зміниться світ до 2100 року – прогноз ООН

11 липня в світі відзначили Всесвітній день народонаселення. За усередненими прогнозами ООН, до 2100 року населення України скоротиться майже наполовину, Білорусі – на 21%, Росії – на 14%. Населення Таджикистану виросте на 172%, Киргизстану – на 71%, Казахстану – на 50%.

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG