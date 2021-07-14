Як зміниться світ до 2100 року – прогноз ООН
11 липня в світі відзначили Всесвітній день народонаселення. За усередненими прогнозами ООН, до 2100 року населення України скоротиться майже наполовину, Білорусі – на 21%, Росії – на 14%. Населення Таджикистану виросте на 172%, Киргизстану – на 71%, Казахстану – на 50%.
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