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Донбас Реалії ТБ

Якої радянської техніки вже не вистачає українській армії?

Якої радянської техніки вже не вистачає українській армії?
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Якої радянської техніки вже не вистачає українській армії?

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Танки та ППО: як ЗСУ воюють на старій техніці і коли закінчиться радянська зброя? Як українська армія поповнює втрати техніки на полі бою?

Що Україна отримала від Заходу? Чи має майбутнє радянська зброя в українській армії? Про це у новому спецпроєкті Донбас Реалії.

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