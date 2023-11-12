Що Україна отримала від Заходу? Чи має майбутнє радянська зброя в українській армії? Про це у новому спецпроєкті Донбас Реалії.
Якої радянської техніки вже не вистачає українській армії?
Випуски
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18:30, 05 листопада 2023
Як змінився Київ за час повномасштабної війни Росії проти України | Донбас Реалії
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18:00, 22 жовтня 2023
Як «Азов» б'є російську армію під Кремінною | Донбас Реалії
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18:00, 08 жовтня 2023
ЗСУ розбили угруповання армії Росії на півдні від Бахмута | Донбас Реалії
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18:00, 01 жовтня 2023
Російська армія копіює тактику ЗСУ | Донбас Реалії
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18:00, 24 вересня 2023
Росія не зможе поповнити втрати танків та артилерії? | Донбас Реалії
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18:00, 17 вересня 2023
Мобілізація в Росії: як заганяють в армію чоловіків в окупації