Фумінорі Цучіко відкрив у Харкові безкоштовну кав’ярню

Фумінорі Цучіко відкрив безкоштовну кав’ярню для жителів постраждалого від війни Харкова.

Це фото з FuMi Caffe, японської кав’ярні на сході Харкова – район Салтівка. Салтівка сильно постраждала від російського обстрілу в перші дні повномасштабного вторгнення у 2022 році.

Керує кав’ярнею Фумінорі Цучіко (на фото), який щодня протягом трьох годин роботи кав’ярні разом із командою волонтерів роздає безкоштовну їжу приблизно 500 харків’янам. 75-річний чоловік каже, що робить це здебільшого за рахунок пожертвувань з Японії.

Цучіко вперше прибув до України на початку лютого 2022 року. За наполяганням посольства Японії він виїхав з України до Польщі незадовго до початку повномасштабного російського вторгнення. Однак невдовзі знову повернувся в Україну. Уродженець Токіо разом із харків’янами прожив сім місяців у міському метро, бо армія РФ обстрілювала місто ракетами, далекобійною артилерією протягом більшої частини 2022 року.

Цучіко сказав українському журналісту: «Після перемоги я буду жити в Харкові. У мене немає дому в Японії. Я все продав. Тому я тут назавжди і буду допомагати Харкову».