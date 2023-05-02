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Фумінорі Цучіко відкрив у Харкові безкоштовну кав’ярню

Фото:Viktoriia Yakymenko (Reuters)

Фумінорі Цучіко відкрив безкоштовну кав’ярню для жителів постраждалого від війни Харкова.

Це фото з FuMi Caffe, японської кав’ярні на сході Харкова – район Салтівка.

Салтівка сильно постраждала від російського обстрілу в перші дні повномасштабного вторгнення у 2022 році.

Керує кав’ярнею Фумінорі Цучіко (на фото), який щодня протягом трьох годин роботи кав’ярні разом із командою волонтерів роздає безкоштовну їжу приблизно 500 харків’янам.

75-річний чоловік каже, що робить це здебільшого за рахунок пожертвувань з Японії.

Цучіко вперше прибув до України на початку лютого 2022 року.

За наполяганням посольства Японії він виїхав з України до Польщі незадовго до початку повномасштабного російського вторгнення. Однак невдовзі знову повернувся в Україну. Уродженець Токіо разом із харків’янами прожив сім місяців у міському метро, бо армія РФ обстрілювала місто ракетами, далекобійною артилерією протягом більшої частини 2022 року.

Фумінорі Цучіко вітає місцевих біля свого кафе в Харкові 27 квітня 2023 року
Фумінорі Цучіко вітає місцевих біля свого кафе в Харкові 27 квітня 2023 року

Цучіко сказав українському журналісту: «Після перемоги я буду жити в Харкові. У мене немає дому в Японії. Я все продав. Тому я тут назавжди і буду допомагати Харкову».

Цучіко проходить повз зруйновані війною будівлі в Харкові
Цучіко проходить повз зруйновані війною будівлі в Харкові

Анна Товстопятова, відвідувачка кафе, розповіла журналісту Reuters, що прийшла зробити пожертву.

«Це чудово, що є такі щирі люди з відкритими серцями і душами, які жертвують своїм життям і часом, щоб допомогти і подарувати надію», – сказала жінка.

Джерело: Reuters

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