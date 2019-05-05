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05 Травень 2019, Київ 13:38
Фотогалереї
«Іграшковий притулок» у дворику житлового будинку – фоторепортаж
05 Травень 2019, 13:00
Житловий двір у Львові набуває популярності, як притулок для загублених та залишених іграшок
Житловий двір у Львові набуває популярності, як притулок для загублених та залишених іграшок
1
Це – двір загублених чи залишених іграшок у Львові
2
Внутрішній дворик будинку почав поповнюватися м'якими іграшками багато років тому, коли мешканець з будівлі, що поруч, знайшов загубленого плюшевого ведмедика і підпер його до стіни, сподіваючись, що його власник повернеться
3
Власник іграшки, схоже, ніколи сюди не повернувся. Але, за словами Павла Морозовського, який керує невеликим музеєм поряд із цим двориком, молоді місцеві жителі почали приносити сюди іграшки, з яких вони «виросли»
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Незабаром іграшки почали накопичуватися, і місцевим дітям запропонували приходити та брати все, що їм сподобається
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Ця дівчинка провела кілька хвилин, переглядаючи двір...
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...перед тим, як піти з Гарфілдом і книгою
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8
Внутрішній дворик тепер приваблює туристів з усього світу
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Чоловік з будинку навпроти каже, що щодня сюди приходить близько 100 відвідувачів із камерами
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А ось інший сусід не є шанувальником незвичного двору. Він каже, що ці іграшки є «сміттям»
11
Багато з незатребуваних іграшок справді виглядають досить погано
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Та позаяк дворик зараз стає все більш популярнішим, як місце для знахідки або залишення іграшки, чи для того, щоб зробити швидке селфі, очевидно, що він таким залишатиметься й надалі
«Іграшковий притулок» у дворику житлового будинку – фоторепортаж
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