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05 Травень 2019, Київ 13:38
Фотогалереї

«Іграшковий притулок» у дворику житлового будинку – фоторепортаж

Житловий двір у Львові набуває популярності, як притулок для загублених та залишених іграшок

Житловий двір у Львові набуває популярності, як притулок для загублених та залишених іграшок
Це &ndash; двір загублених чи залишених іграшок у Львові &nbsp;
1 Це – двір загублених чи залишених іграшок у Львові

 
Внутрішній дворик будинку почав поповнюватися м&#39;якими іграшками багато років тому, коли мешканець з будівлі, що поруч, знайшов загубленого плюшевого ведмедика і підпер його до стіни, сподіваючись, що його власник повернеться
2 Внутрішній дворик будинку почав поповнюватися м'якими іграшками багато років тому, коли мешканець з будівлі, що поруч, знайшов загубленого плюшевого ведмедика і підпер його до стіни, сподіваючись, що його власник повернеться
Власник іграшки, схоже, ніколи сюди не повернувся. Але, за словами Павла Морозовського, який керує невеликим музеєм поряд із цим двориком, молоді місцеві жителі почали приносити сюди&nbsp; іграшки, з яких вони &laquo;виросли&raquo;
3 Власник іграшки, схоже, ніколи сюди не повернувся. Але, за словами Павла Морозовського, який керує невеликим музеєм поряд із цим двориком, молоді місцеві жителі почали приносити сюди  іграшки, з яких вони «виросли»
Незабаром іграшки почали накопичуватися, і місцевим дітям запропонували приходити та брати все, що їм сподобається
4 Незабаром іграшки почали накопичуватися, і місцевим дітям запропонували приходити та брати все, що їм сподобається
Ця дівчинка провела кілька хвилин, переглядаючи двір...
5 Ця дівчинка провела кілька хвилин, переглядаючи двір...
...перед тим, як піти з Гарфілдом і книгою
6 ...перед тим, як піти з Гарфілдом і книгою
7
Внутрішній дворик тепер приваблює туристів з усього світу
8 Внутрішній дворик тепер приваблює туристів з усього світу
Чоловік з будинку навпроти каже, що щодня сюди приходить близько 100 відвідувачів із камерами
9 Чоловік з будинку навпроти каже, що щодня сюди приходить близько 100 відвідувачів із камерами
А ось інший сусід не є шанувальником незвичного двору. Він каже, що ці іграшки є &laquo;сміттям&raquo;
10 А ось інший сусід не є шанувальником незвичного двору. Він каже, що ці іграшки є «сміттям»
Багато з незатребуваних іграшок справді виглядають досить погано
11 Багато з незатребуваних іграшок справді виглядають досить погано
Та позаяк дворик зараз стає все більш популярнішим, як місце для знахідки або залишення іграшки, чи для того, щоб зробити швидке селфі, очевидно, що він таким залишатиметься й надалі
12 Та позаяк дворик зараз стає все більш популярнішим, як місце для знахідки або залишення іграшки, чи для того, щоб зробити швидке селфі, очевидно, що він таким залишатиметься й надалі
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