ЄС більше не надаватиме захист українським чоловікам призовного віку? Що про це думають українці

В Європейському Союзі розглядають питання про те, чи виключати українських чоловіків призовного віку зі схеми тимчасового захисту, пише видання Euractiv із посиланням на внутрішній документ Ради ЄС.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році ЄС уперше застосував Директиву про тимчасовий захист, яка дозволила мільйонам українців жити, працювати й отримувати соціальні послуги в країнах Євросоюзу. Наразі цей режим продовжений до березня 2027 року.

Згідно з внутрішнім документом, на який посилається Euractiv, серед обговорюваних варіантів є продовження тимчасового захисту зі звуженням сфери його застосування, зокрема шляхом «виключення чоловіків призовного віку» або осіб, які не виїхали з України легально. Будь-яке таке обмеження застосовуватиметься до нових заявників.

Радіо Свобода опитало перехожих на вулицях Києва, що вони про це думають.

