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05 Серпень 2019, Київ 19:33
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За що репресували «куркулів» – виставка (відео)

За що репресували «куркулів» – виставка (відео)
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До річниці початку сталінського Великого терору 5 серпня на території національного історико-меморіального заповідника «Биківнянські могили» відкрили виставку архівних фотографій та документів про репресії проти українських селян. На відкриття виставки «Скривавлена нива» прийшов і Олександр Євтух. Серед архівних документів є справа і його діда. «Їх розстріляли за правду, але перш за все, щоб відібрати землю і ніхто на неї не претендував».5 серпня 1937 року вступив у дію так званий наказ про «розкуркулення». Селян почали примусово виселяти із домівок, відбирати усе майно та висилати до Сибіру. Тих, хто чинив спротив – розстрілювали.

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