До річниці початку сталінського Великого терору 5 серпня на території національного історико-меморіального заповідника «Биківнянські могили» відкрили виставку архівних фотографій та документів про репресії проти українських селян. На відкриття виставки «Скривавлена нива» прийшов і Олександр Євтух. Серед архівних документів є справа і його діда. «Їх розстріляли за правду, але перш за все, щоб відібрати землю і ніхто на неї не претендував».5 серпня 1937 року вступив у дію так званий наказ про «розкуркулення». Селян почали примусово виселяти із домівок, відбирати усе майно та висилати до Сибіру. Тих, хто чинив спротив – розстрілювали.