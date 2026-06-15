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Загиблі люди, згорілий ринок і втрата 100 тисяч унікальних костюмів українського кіно: наслідки удару РФ по Києву

Загиблі люди, згорілий ринок і втрата 100 тисяч унікальних костюмів українського кіно: наслідки удару РФ по Києву
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Загиблі люди, згорілий ринок і втрата 100 тисяч унікальних костюмів українського кіно: наслідки удару РФ по Києву

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У ніч проти 15 червня Росія завдала нового масованого, комбінованого удару по Києву.

У багатоповерхівці загинуло літнє подружжя, сусіди якого згадують, що наступного місяця вони планували святкувати день народження.

Російська ракета також зруйнувала один із цехів Кіностудії імені Олександра Довженка. За попередніми даними, там могли зберігатися близько 100 тисяч костюмів, серед яких – вбрання з культових українських стрічок «За двома зайцями», «Пропала грамота» та «Тіні забутих предків».

Під удар потрапили також Києво-Печерська лавра та комплекс «Мистецький арсенал».

Як пережили цю ніч жителі столиці та які наслідки російської атаки побачили кореспонденти Радіо Свобода – у репортажі.

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